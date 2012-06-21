Першу чергу ремонтних робіт завершено на автомобільному шляху Н12 Суми — Полтава в селі Климентовому, де введено в експлуатацію частину мосту через Ворсклу. Для цього спеціалісти Сумимостобуду, які позаторік у червні виграли тендер на проведення ремонтних робіт, освоїли понад 90 мільйонів гривень з державного бюджету. Цей міст донедавна залишався одним із проблемних на Сумщині, адже більш як 10 років був аварійним. А без нього годі уявити рух автотранспорту в охтирському та харківському напрямках. Щоправда, про повний ремонт говорити поки що зарано, адже частина мосту ще потребує капітального ремонту й оновлення. Але є надія, що до кінця наступного року об’єкт вдасться повністю привести до ладу. Звісно, за умови належного фінансування.
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