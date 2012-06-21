Весну 2021 року Міністерство інфраструктури розпочинає з нового громадського транспорту в кількох містах. «Щоб сучасні Ромео та Джульєтти могли зручніше дістатися на побачення сучасним та екологічним транспортом, — написав на своїй сторінці у фейсбуці профільний міністр Владислав Криклій. — Над цим працюємо разом з Європейським інвестиційним банком у межах спільного проєкту «Міський громадський транспорт України». А паралельно з цим починаємо втілювати в життя другу фазу проєкту «Міський громадський транспорт України ІІ». І цього разу виключно екологічного громадського транспорту: трамваїв, тролейбусів, рухомого складу метрополітену, електробусів».

Тож закупити планують дев’ять дуобусів для Івано-Франківська; 26 електробусів і 20 автобусів для Запоріжжя; 20 трамваїв, 100 автобусів і кабіну фунікулера для Києва; 29 тролейбусів для Луцька; 10 трамваїв і 100 автобусів для Львова; 40 автобусів для Миколаєва; 14 трамваїв для Одеси; 19 тролейбусів для Сум; 10 автобусів для Тернополя; 35 вагонів метро і 49 тролейбусів для Харкова; 40 тролейбусів для Чернігова.