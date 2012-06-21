Про це у Фейсбуці повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

За словами міністра, «хоча оффлайн-виставка в Українському домі, присвячена 150-річчю з Дня народження Лесі Українки, завершилася ще 8 березня, з’явилася можливість побачити її знову. Вона повністю відтворена у 3D-форматі, тож «відвідати» екскурсію може кожен охочий».

Як зауважив Ткаченко, «сайт допоможе прогулятися 4-ма поверхами мистецького проєкту, познайомитись з всіма експонатами, почитати супроводжуючі тексти про життя письменниці, її творчий шлях і сім’ю, а також переглянути відео з перформансом Re:post-опера «LE».

Очільник МКІП порадив переходити за посиланням та побажав приємної екскурсії.