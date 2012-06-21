В Ужгороді за участі нинішнього керівництва Закарпатської митниці, а також колишніх керівників підрозділів цієї служби, що діяли на території області, відбувся круглий стіл «Митна справа: діалог поколінь».
У різні роки ці підрозділи на Закарпатті мали різні назви й територіальну юрисдикцію, тож участь у круглому столі взяли керівники Ужгородської, Чопської, Виноградівської, Рахівської митниць, Карпатського територіального митного управління, Карпатської регіональної митниці. Усі ці структури існували до створеного десять років тому єдиного регіонального органу — Закарпатської митниці Державної фіскальної служби. У круглому столі взяли участь понад 20 керівників, які очолювали митні структури в різні роки. Тож розмова стала і майданчиком для обміну досвідом, і ще однією нагодою якісно поліпшити роботу митниці. Під час круглого столу озвучено план заходів із відзначення 75-річчя митної справи в області. Цій ювілейній даті присвятять довготривалий марафон, під час якого відбуватимуться десятки заходів. Серед них спартакіада між окремими колективами, мистецькі конкурси для працівників служби і членів їхніх сімей. А всі корисні для країни справи, що залишаться на згадку наступникам, будуть узагальнені в книжці з історії митної справи на Закарпатті.
Варто згадати, що саме у вересневі дні 1945-го на станції Чоп започаткували митне оформлення вантажів, що супроводжувалося суворим контролем за додержанням законності. У той час оформлення товарів здійснювали лише семеро працівників, а обсяг товарів був незначним. Нині на Закарпатській митниці кількасот працівників, які протягом року здійснюють митне оформлення вантажів на понад мільярд гривень. Попри те що декотрі не виправдовують почесного звання митника і їх доводиться звільняти або й суворо карати, загалом ця служба виконує важливе соціально-економічне завдання, вагомо наповнюючи держскарбницю.