Верховна Рада України прийняла в другому читанні законопроект про запровадження механізму "єдиного вікна" і оптимізації контрольних процедур на митниці.
За прийняття відповідного законопроекту №7010 проголосували 254 депутати.
Метою законопроекту є створення належної законодавчої бази для впровадження і функціонування механізму "єдиного вікна" на кордоні, що є важливим фактором для поліпшення умов ведення зовнішньоекономічної діяльності в Україні, зменшення часу, необхідного для здійснення експортно-імпортних операцій, поліпшення інвестиційної привабливості України, а також підвищення інституційної спроможності державних органів щодо здійснення контролю за міжнародною торгівлею.
При введенні "єдиного вікна" передбачається зменшення кількості сканованих документів шляхом надання контролюючим органам необхідних відомостей, які є в попередній декларації; скорочення часу, протягом якого контролюючими органами може бути призначений огляд товарів з 24 до 12 робочих годин; зменшення граничного терміну прийняття рішення контролюючими органами щодо товарів, що вивозяться за межі митної території України, з 24 до 4 годин.
Цей законопроект входить в пакет з 35 проектів законів, визначених як необхідні для поліпшення бізнес-клімату та економічного зростання в країні. Документ передбачає подачу до митного оформлення дозвільних документів в електронній формі.