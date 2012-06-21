Інтеграція України в ЄС, забезпечення верховенства права, поліпшення бізнесклімату, реформа з децентралізації стали основними темами українсько-німецьких міжурядових переговорів з питань співпраці для розвитку, що пройшли в онлайн-форматі.

«З більшості питань маємо повне взаєморозуміння. Попри пандемію, рівень підтримки Німеччини (експертної, політичної та фінансової) високий. Свідчення тісної співпраці — й наші торговельні відносини. За підсумками 2019 року Німеччина посіла перше місце серед торговельних партнерів України з-поміж країн Європи з питомою вагою 17,31% загального товарообігу. Україна налаштована й далі використовувати можливості, які відкриває трансформація нашої економіки й подальша інтеграція в ЄС», — цитує слова віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної її служба.

А в нинішніх умовах спільні зусилля й поглиблення співпраці між Україною та Німеччиною ще критичніші. В Україні за підтримки уряду ФРН реалізують 24 проєкти технічної допомоги. Із 2014 року загальний обсяг наданої технічної та фінансової допомоги становить 568 мільйонів євро. Як запевнила Ольга Стефанішина, наш уряд працює над створенням рівних і чесних правил гри для всіх, дерегуляцію та скасуванням різних бар’єрів для економічної діяльності всередині країни і з ЄС. Адже економічний розвиток і підвищення інвестиційної привабливості — необхідні умови розвитку України.

Серед пріоритетних галузей співпраці — децентралізація, енергоефективність, стале економічне зростання, державне управління, допомога постраждалим від спричинених РФ бойових дій на Донбасі, протидія COVID-19.

«Переконана, теперішня криза — можливість для України стати ще сильнішою. Це унікальний шанс перезавантажити судову систему. Уряд, Верховна Рада і Президент вживають заходів для усунення ризику скасування інших ключових реформ — земельної, банківської. Українське керівництво робить усе необхідне для збереження сильних і дієвих антикорупційних інституцій», — підкреслила урядовець.

Парламентський статс-секретар федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини Марія Флаксбарт підтримала рішучі кроки України в боротьбі з корупцією, відзначивши початок роботи Вищого антикорупційного суду, впровадження цифрових рішень, реформу митної служби. Однак вона висловила стурбованість рішенням Конституційного Суду про електронне декларування й наголосила на необхідності системних рішень.

Українсько-німецькі переговори в межах співпраці для розвитку між урядами України й ФРН — усталений механізм двосторонньої взаємодії. Тут обговорюють прогрес реформ в Україні, проводять оцінку проєктів міжнародної технічної та фінансової допомоги, узгоджують пріоритетні напрями подальшої співпраці. Цей захід проводять на щорічній основі (один рік у Німеччині, другий — в Україні).

За даними НБУ, на перший квартал 2020 року Німеччина інвестувала в економіку України 1584,6 мільйона доларів США, а це 4,6% загального обсягу прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку України. Найбільше інвестицій надійшло у промисловість — 56,2 % їх загального обсягу.

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«Урядового кур’єра»