Офіційний візит Президента Литовської Республіки Гітанаса Наусєди в Україну був надзвичайно продуктивним. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

Поряд із низкою спільних заходів за участю лідерів двох держав було укладено вісім двосторонніх документів.

«Один з них для нас – особливий, – наголосив Ігор Жовква. – Йдеться про Спільну декларацію Президентів України та Литви щодо європейської перспективи України. Це перший документ такого змісту, який був укладений Україною з державою – членом ЄС».

Заступник керівника Офісу Президента України зазначив, що в Декларації не лише визнається право України подати заявку на членство в ЄС відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз, а й закріплені наміри лідерів України та Литовської Республіки докладати зусиль для отримання перспективи членства України в ЄС. При цьому литовська сторона запевнила у своїй готовності підтримати Україну, коли наша держава подасть заявку на членство.

«Вважаю, що в не такому далекому майбутньому ця Декларація посяде чільне місце поряд з Угодою про асоціацію в історії здобуття Україною повноправного членства у Євросоюзі. Адже це – важливий крок на шляху реалізації стратегічної мети нашої держави, підкріпленої широкою підтримкою громадян України. Можу розкрити невелику таємницю – Президент України Володимир Зеленський особисто брав участь у підготовці тексту Декларації. Підписання Декларації лідерами двох держав є наочним підтвердженням стратегічного партнерства між Україною та Литвою», – зазначив він.

Ігор Жовква повідомив, що цей спільний українсько-литовський документ є першим кроком до визнання Євросоюзом перспективи членства України.

«Водночас на цьому ми не зупиняємося й розраховуємо, що невдовзі решта держав-членів також підтримають наші євроінтеграційні прагнення», – сказав заступник керівника Офісу Глави держави.

«Як зазначив Президент України Володимир Зеленський, Україна у Євросоюзі – це не фантастична, далека мрія. Це стратегічна, досяжна мета. І ми робимо все можливе, щоб отримати широку міжнародну підтримку для досягнення цієї мети. Невдовзі у Євросоюзі буде започаткована широка дискусія щодо майбутнього Європи. Україна готова долучитися до цього діалогу, адже ми переконані, що Україна та Європейський Союз мають спільне майбутнє», – підсумував Ігор Жовква.