У присутності Президента України Володимира Зеленського, який перебуває в Туреччині з робочим візитом, та Президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана підписано низку двосторонніх документів.

Зокрема, віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков і міністр навколишнього середовища та містобудування Туреччини Мурат Курум підписали Рамкову угоду між урядом України та урядом Турецької Республіки про співробітництво у сфері будівництва житла для представників кримськотатарського народу та пільгових категорій громадян України.

Угода укладається для врегулювання правових аспектів можливості визначення механізму співпраці з Туреччиною у будівництві житла для кримських татар, які внаслідок тимчасової окупації території АР Крим і м. Севастополя були змушені залишити місце постійного проживання, та інших категорій українських громадян.

Згідно з документом, безповоротна допомога надається урядом Туреччини шляхом будівництва житла для представників кримськотатарського народу, а також інших пільгових категорій громадян України в загальній кількості 500 квартир: у місті Миколаєві – 200 квартир, у місті Херсоні – 200 квартир і в місті Києві – 100 квартир.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр молоді та спорту Туреччини Мехмет Мухаррем Касапоглу підписали Програму співробітництва у галузі фізичної культури та спорту між Міністерством молоді та спорту України та Міністерством молоді та спорту Турецької Республіки на 2021-2022 роки. Вона покликана систематизувати та активізувати українсько-турецьку взаємодію у галузі культури та спорту, визначити спільні заходи та пріоритетні напрями співпраці між державами у 2021-2022 роках.