У присутності Президента України Володимира Зеленського та Президента Литовської Республіки Гітанаса Наусєди, який перебуває в Україні з офіційним візитом, підписано низку двосторонніх документів.

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква та головний радник Президента Литви з питань зовнішньої політики Аста Скайсгірітє підписали Протокол Тринадцятого засідання Ради Президентів України та Литовської Республіки. Документ відображає основні домовленості, досягнуті під час Тринадцятого засідання Ради Президентів України та Литовської Республіки. Зокрема, підтверджується спільна позиція щодо продовження розвитку стратегічних відносин України та Литовської Республіки. Протокол визначає практичні питання двостороннього співробітництва щодо міжнародної та регіональної політики та безпеки, взаємодію між Україною та Литвою у межах міжнародних та регіональних організацій. Наголошується на важливості продовження внеску Литви у реалізацію стратегічних цілей України щодо набуття членства в ЄС і НАТО. У документі підтверджується важливість подальшого посилення двосторонньої співпраці у сферах, що становлять взаємний інтерес, а саме: у галузі оборони та безпеки, енергетики, транспорту та логістики, у сферах освіти та науки, культури й туризму.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр соціального захисту та праці Литовської Республіки Моніка Навіцкєнє підписали Угоду між Міністерством молоді та спорту України та Міністерством соціального захисту та праці Литовської Республіки про співробітництво у сфері молодіжної політики. У документі відзначається особлива роль молоді у розбудові міжнародних відносин між Україною та Литовською Республікою та міститься наголос на обопільній зацікавленості сторін у подальшому зміцненні співпраці між двома країнами у сфері молодіжної політики з метою просування процесу інтеграції України до Європейського Союзу.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко та міністр культури Литовської Республіки Сімонас Кайріс підписали Програму співробітництва між Міністерством культури та інформаційної політики України та Міністерством культури Литовської Республіки. Документ спрямований на забезпечення подальшого розвитку українсько-литовського культурного співробітництва. Йдеться, зокрема, про такі сфери, як театральне, музичне, хореографічне, образотворче та аматорське мистецтво, кіно, література, креативні індустрії, бібліотечна та музейна справи, охорона й раціональне використання пам’яток та інших об'єктів культурно-історичної спадщини.

Також підписано Технічну угоду щодо внеску Міністерства енергетики та захисту довкілля України у діяльність Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки. Підписанням цього документа завершується процес приєднання української сторони до діяльності розташованого у Вільнюсі Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки, країнами-учасницями якого, крім Литовської Республіки, є також Велика Британія, Грузія, Естонія, Італія, Латвія, Німеччина, Польща, США, Туреччина, Фінляндія, Франція. Метою діяльності Центру є надання комплексної та своєчасної експертної допомоги й аналізу з питань енергетичної безпеки країнам НАТО, країнам-партнерам та іншим інституціям; розвиток можливостей Альянсу, оцінка ефективності його місій та сумісності підрозділів НАТО з погляду енергетичної безпеки. Документ підписав виконувач обов’язків міністра енергетики України Юрій Вітренко.

Крім того, в. о. міністра енергетики України Юрій Вітренко та міністр енергетики Литовської Республіки Дайнюс Крейвіс підписали Спільну декларацію наміру щодо створення робочої групи з посиленої стратегічної співпраці у сфері енергетики. У документі визнається важливість посилення стратегічної співпраці між Міністерством енергетики України та Міністерством енергетики Литовської Республіки, включно з національними регуляторними органами та операторами систем передачі держав-сторін, на основі Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного 18 грудня 2017 року між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством енергетики Литовської Республіки щодо стратегічної співпраці у сфері енергетики.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій та міністр транспорту та комунікацій Литовської Республіки Марюс Скуодіс підписали Меморандум між Міністерством інфраструктури України та Міністерством транспорту та комунікацій Литовської Республіки про наміри щодо співпраці у сфері розвитку пасажирських та вантажних залізничних перевезень та щодо співпраці у сфері розробки цифрових процедур видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів. Метою укладення документа є сприяння розвитку подальшого взаємовигідного співробітництва між Україною та Литовською Республікою у сферах залізничного й автомобільного транспорту, а також поглиблення двосторонньої співпраці щодо обміну інформацією, знаннями та досвідом у цих галузях.

Меморандум про співпрацю у сфері переходу від інституційного догляду до сімейних форм виховання та надання соціальних послуг на рівні громад між Міністерством соціальної політики України та Міністерством соціального захисту та праці Литовської Республіки підписали міністр соціальної політики України Марина Лазебна та міністр соціального захисту та праці Литовської Республіки Моніка Навіцкєнє. Меморандум підписано з метою подальшого розширення українсько-литовського співробітництва у соціальній сфері, забезпечення необхідних правових умов для розвитку двосторонніх українсько-литовських зв’язків у сфері сімейних форм виховання, а також надання соціальних послуг на рівні громад.