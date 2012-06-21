Представники найбільших світових фінансових інституцій (МВФ, ЄБРР, Світовий банк) заявили, що готові інвестувати у проекти із відновлювальної енергетики в Україні чималі кошти.
«Правда вони це робитимуть за однієї умови — якщо знайдуть надійних партнерів. Їх цікавлять якісні ready-to-build проекти, тобто такі, які на сьогодні вже готові почати роботу. Проблема в тому, що їх наразі дуже мало», — заявила. Марія Барабаш, інвестиційний банкір, Президент A7 CONFERENCES.
Андрій Конеченков, голова правління УВЕА, віце-президент Всесвітньої вітроенергетичної асоціації вважає, що сьогодні на відновлювані джерела енергії припадає дві третини світових інвестицій в генеруючі потужності, так як для багатьох країн вони стають найдешевшим джерелом енергії нового покоління. «В Європейському Союзі 80% нових потужностей припадає на відновлювану енергетику, а після 2030 року вітроенергетика стане найбільшим джерелом електроенергії за рахунок істотного зростання як наземних, так і офшорних ВЕС. У той самий час розвиток промислової енергетики за рахунок вітру, у випадку з Україною, коли ми маємо великий відсоток ядерних енергоблоків, потребує впровадження маневрових потужностей для збалансованої роботи енергосистеми. Саме впровадження таких технологій, як воднева енергетика, може вирішити цю проблему», — вважає експерт.