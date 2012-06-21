У селищі Новгородське Донецької області місцеві жителі, зібравшись на сходку, виступили з ініціативою зберегти від руйнування стародавній млин — місцеву колоритну пам’ятку архітектури. Як запевняє голова громадської організації «Твоє нове місто» Володимир Єлець, активісти, зацікавлені у збереженні історичних раритетів свого селища, шукають кошти для реставрації споруди. «Власник дивиться на цей млин як на купу цегли, а насправді це культурна пам’ятка, і її необхідно зберегти», — каже він.
Млин Пітера Діка збудували німці-колоністи, які у 1892 році оселились у донецькому степу на березі річки Кривий Торець і заснували тут колонію із колоритною назвою Нью-Йорк (з 1951 року селище Новгородське). До кінця 1990-х років млин працював за прямим призначенням, потім будівлю використовували як елеватор, певний час вона стояла порожньою, а недавно власник почав розбирати її на будівельні матеріали. За реєстром, старовинна споруда перебуває у власності товариства з обмеженою відповідальністю «Нью-Йорк агро-інвест», але представники підприємства поки що утримуються від коментарів своїх намірів щодо подальшої долі історичного млина.
Торік місцеві школярі, вигравши один із грантів, виготовили і встановили біля млина пам’ятну плиту з іменем автора цього проекту Пітера Діка. З’явився задум облаштувати тут краєзнавчий чи історичний музей. Місцеві жителі переконані, що історичні споруди Новгородського, як ось млин, після реєстрації могли б привабити українських та закордонних туристів. Такі запити вони вже спрямували до управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації та Міністерства культури.
«На сьогодні млин Діка не значиться у державному реєстрі пам’яток, але відділ культури Торецької військово-цивільної адміністрації може створити комісію і почати процедуру внесення будівлі до реєстру. Це тривалий процес, але саме так можна зберегти архітектурний об’єкт і надати йому відповідний статус», — коментує ситуацію начальник управління культури і туризму Донецької облдержадміністрації Аліна Певна.
Марко ТИН
для «Урядового кур’єра»