У Черкаському обласному художньому музеї відкрилася персональна виставка заслуженого художника України доцента Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Івана Фізера. Назву виставці дав поліптих «Молитва за Україну», яка складається з 28 графічних і 15 пластичних робіт. Центральну арку формують портрети Тараса Шевченка, Івана Мазепи та Богдана Хмельницького, нижче від яких розгортаються сюжети філософсько-образної інтерпретації героїчного минулого та сучасності. Вдале доповнення твору — вписана в арку скульптура ангела, що склав руки у молитві.
За словами автора, з огляду на неоголошену війну патріотична тематика стала основною для нього впродовж останніх п’яти років. Загалом же Іван Фізер представив більш як 120 робіт.
Мистецький захід — своєрідний звіт з нагоди 65-річчя автора, яке він нещодавно відзначив. Серед робіт митця пластика, графіка, а також монументальні твори, презентовані у фотографіях.
Іван Фізер — учасник понад сотні всеукраїнських та міжнародних виставок, має 16 персональних виставок. Автор наукових статей у фахових виданнях та навчально-методичних посібниках. Лауреат обласної премії імені Данила Нарбута та Всеукраїнської премії «Смарагдова ліра» у номінації «Образотворче мистецтво». Автор багатьох меморіальних дощок і десятків відомих пам’ятників.