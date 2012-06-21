В той час як на іншому боці лінії розмежування проводять «трибунали», на українській Луганщині триває арт-акція, під час якої для гостей свята працює «Пошта добра». Присутні мають змогу написати свої побажання та привітання, автори найоригінальніших з них отримують символічні призи.
Всеукраїнська акція крокує Луганщиною, концерти вже відбулися в Старобільську та Новоайдарі, які влаштували команди КВК з Житомира, Маріуполя, Черкас, Прилук та Станично-Луганського району. Гості також ознайомилися з виставкою малюнків художника-карикатуриста Василя Возняка й фотороботами Леоніда Шевчука, долучилися до дискусії «Протидія мові ненависті через освіту з прав людини».
«Важливо підтримувати такі проекти, оскільки вони спрямовані на розвиток потенціалу молоді щодо виявлення й протидії проявам дискримінації та порушень прав людини шляхом культурологічних та освітньо-виховних програм», — вважає заступник начальника управління молоді та спорту ОДА Євгенія Ратіхіна.
Організаторами заходу виступили Міністерство молоді і спорту України, молодіжна асоціація «Клуб Веселого Народу України» за підтримки управління молоді та спорту Луганської ОДА та обласного молодіжного центру.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»