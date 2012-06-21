У Луганському обласному управлінні юстиції повідомили, які найбільш незвичні імена, що їх батьки дали новонародженим у першій половині року. Дівчаток на Луганщині називали Агнія, Афелія і Теона. В області також з’явилися на світ хлопчики Аристарх, Добриня і Архип. У списку рідкісних імен виявилися Радомир, Фарид, Лук’ян і Тигран, Одного маленького назвали на честь українського художника, культурного діяча і педагога Андроїником. В області також з’явилися Аглая, Агнія, Соломія, Капітоліна, Мільта, Ніколіна. Ще підростають юні Агаф’я, Мія і Хумора.
«Підбираючи дитині незвичайне ім’я, батьки найчастіше керуються не модними тенденціями, а бажанням дати синові чи доньці гарне, проте нерозповсюджене ім’я», — каже начальник обласного управління юстиції Тетяна Філатова. Усього в першому півріччі 2018 року в Луганській області народилося 2825 немовлят. Із них 19 пар двійнят і трійня.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»