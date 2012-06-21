Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

Виробництво молока в сільгосппідприємствах Черкащини протягом нинішнього року у порівнянні з минулим зросло більш як на 10 тисяч тонн або на 2,4%. Приросту досягнуто завдяки підвищенню продуктивності худоби. За 10 місяців від кожної корови одержано майже по 6000 кілограмів молока, що на 315 кг більше, ніж торік. Найбільше додали ферми в Маньківському, Золотоніському та Жашківському районах.

Реалізація ж на забій худоби та птиці зменшилася за рахунок скорочення виробництва яловичини на 28,9% та птиці — на 1,6%.

Нарощувати виробництво молока тваринникам допомагає зокрема програма розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та сімейних фермерських господарств. На умовах співфінансування (70% з обласного бюджету) цього року для їхніх потреб виділено мільйон гривень.

Проблемними питаннями, за повідомленням пресслужби Черкаської облдержадміністрації, є нестача концентрованих кормів, яка виникла через низьку врожайність кукурудзи, їхня висока ціна та низька енергетична поживність силосу.

Черкащина — один із визнаних лідерів в Україні у розвитку галузі. Однак, як повідомив недавно заступник директора Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Іван Точений, скорочення дійного стада не припиняється. Це стосується зокрема поголів’я, яке утримує населення. Ще чотири роки тому число корів у особистих господарствах становило 40,5 тисяч, позаторік — 32,7 тисячі, а минулого року скоротилося до 29,1 тисячі голів! Основні причини — низька закупівельна ціна на молоко (5—5,5 грн. за літр), застарілі технології виробництва. Це знижує якість продукції, сприяє зростанню вартості кормів, заважає впровадженню механізмів.