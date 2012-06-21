Мережу мобільного зв'язку п'ятого покоління 5G введено в експлуатацію в князівстві Монако. Про це повідомило Agence France-Presse (AFP) з посиланням на президента компанії Monaco Telecom Етьєна Франз.
За його словами, князівство стало першою європейською державою, територія якої повністю покрита мережею нового стандарту.
Устаткування мережі розроблено та встановлено китайською компанією Huawei.
Як зазначив Франз, розгортання мережі на території князівства є частиною плану, спрямованого на розширення використання в країні цифрових технологій. Нова мережа, зокрема, дозволить Монако ввести в дію низку сервісів, пов'язаних як з транспортом, так і з забезпеченням громадської безпеки.
Зокрема, тепер пожежні князівства можуть використовувати безпілотні літальні апарати, які швидко передаватимуть зображення в стандарті високої чіткості 4K.
Як повідомив AFP головний виконавчий директор Huawei Го Пін, «Монако має невелику територію, що дозволяє зробити князівство справжньої вітриною в цілому ряді цифрових секторів, зокрема з'єднавши розвиток мереж 5G c програмою технологій «розумного міста». «Такий приклад може послужити моделлю як для інших операторів зв'язку, так і для інших держав», – підкреслив представник корпорації.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»