Олесь ГОРИЦВІТ

для «Урядового кур’єра»

У самців рачка-бокоплава Dulichiella cf. appendiculata одна з передніх лапок перетворена на величезну клешню – її маса становить третину від маси всього рачка. Клешня не тільки дуже велика, але і дуже швидка. Щоб її стиснути, самцеві потрібно не більше 50 мікросекунд. А це в 100 000 разів швидше, ніж ми моргаємо. За секунду рак може клацнути клешнею кілька тисяч разів.

Така швидкість тим дивніша, що рачки – водні тварини, і вода мала б заважати їм клацати клешнями. Можна уявити, з якою швидкістю вони б стуляли клешню на повітрі. Дослідники з Університету Дьюка, що опублікували в Current Biology свої спостереження за рачками, пишуть, що коли рак стулює клешню, у воді навколо з'являються бульбашки – через сильний перепад тиску у воді утворюються порожнечі.

Бокоплави, або різноногі, відносяться до групи вищих раків. Вони досить невеликі, зазвичай не більші сантиметра завдовжки. Бокоплави Dulichiella cf. appendiculata харчуються мертвими водоростями. Навіщо вони клацають клешнею, дослідники поки не знають, але припускають, що це може бути спосіб комунікації: самці можуть повідомляти самкам, де вони знаходяться, і одночасно попереджати інших самців-конкурентів, щоб вони не зазіхали на їх територію.