Жителі Ірландії зустріли на своєму узбережжі рідкісного гостя з Північного полюса. Лежачого на пляжі моржа випадково помітив місцевий житель Алан Хуліхан, який прогулювався зі своєю донькою. Спочатку люди вирішили, що це тюлень, однак, підійшовши ближче, розгледіли бивні. Згідно з їх враженнями, за розміром морж нагадував невеликого бика.



Алан зняв гостя на відео, яке швидко розлетілася в інтернеті. Північна тварина навіть влаштувала майстер клас з пірнання у воду.



За твердженням морського біолога і керівника океанаріуму в місті Дінглі Кевіна Фланері, такий довгий шлях морж міг подолати під час сну на шматку айсберга, що відколовся. Вчений порадив зараз нікому не чіпати моржа. Незабаром тварина набереться сил і попливе до рідної Арктики.



Цікаво, що в Ірландії вже зустрічали моржів раніше. Вперше їх виявили у 1897 році, а починаючи з 1980-х років було зареєстровано майже 20 повідомлень про виявлення північних тварин. У 1999 р жителям навіть пощастило сфотографувати одного моржа на фото.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ,

для «Урядового кур’єра»