Забута всіма Motorola готує новий реліз. Йдеться про бюджетний смартфон Motorola Moto E6. Скільки коштуватиме новинка, а також коли вона з'явиться на прилавках, поки невідомо.
У 2000-ті роки мобільні телефони від Motorola користувалися неймовірним успіхом, але незабаром їх популярність пішла на спад, тому що компанія не змогла витримати конкуренції з іншими виробниками смартфонів.
Зараз американську компанію складно назвати лідером ринку, але її співробітники не втрачають оптимізму, а тому підготували продукт, який може підбадьорити ринок.
Йдеться про Motorola Moto E6, який днями представили на офіційних рендерах. Уже відомо, що це буде бюджетний смартфон, який зможуть придбати люди з середнім достатком. Але інформації про ціну поки немає.
Судячи з представлених зображеннях, Motorola Moto E6 отримає екран з досить великими рамками і тильну кришку з рифленою поверхнею. Виглядає мобільний пристрій досить компактним.
Як і очікувалося, його діагональ досягне 5,45 дюйма. Дозвіл складе 1 440 720 пікселів. Зверху розташовується роз'єм на 3,5 мм, ймовірно для підключення навушників або інших зовнішніх пристроїв.
Як повідомлялося раніше, в основі моделі лежить однокристальна система Snapdragon 430 від компанії Qualcomm. Камери розраховані на 13 і 5 Мп. Обсяг ОЗУ складе 2 ГБ, ПЗУ – 16/32 ГБ.
Коли саме новинка з'явиться на прилавках, У прес-службі компанії «Motorola» не змогли відповісти, але, швидше за все, придбати очікуваний смартфон можна буде вже цього літа.
До слова, перші фотографії Motorola Moto E6 з'явилися на сайті Slashleaks. За словами інсайдера, смартфон проходить під кодовою назвою Surfna.
Motorola – американська корпорація, офіс якої знаходиться в Чикаго. Компанія перебувала на піку свого розквіту з середини 2000-х років. А вже в 2010-му вона скотилася на 110 місце в Fortune 500 найбільших компаній в США, хоча до цього входила в ТОП-50.
У 2011 році сталося розділення корпорації на Motorola Solutions і Motorola Mobility. Останню потім поглинули компанії Google і Lenovo.
Смартфон, який зараз готується до випуску, належить авторству Motorola Solutions. Однак аналітики впевнені, що навіть випуск цього смартфона не зможе повернути колишню популярність бренду. Для того, щоб це сталося, компанії доведеться повторити успіх Apple, але таке навряд чи можливо.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»