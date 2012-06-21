Концепція модулів розширення moto mods від компанії Motorola продовжує підтримуватися виробником, хоча і не здобула належної популярності. Новий смартфон Z4 також підтримує цю технологію, а ще може похвалитися креативними камерами, відмінним дисплеєм і потужним акумулятором.
Новинка побудована на базі чіпа Snapdragon 675, який знаходиться в середині продуктової лінійки Qualcomm - досить продуктивний для більшості завдань, але при цьому недорогий. У його розпорядженні 4 гігабайти оперативної пам'яті, а вбудована флешка має обсяг 128 ГБ і її можна розширити за рахунок карт microSD. Сканер відбитка пальців вбудований в екран новинки, а її батарея ємністю 3600 мА • год, за словами виробника, забезпечує два дні роботи смартфона.
Motorola Z4 оснащена безрамковим AMOLED-дисплеєм, що має розподільну здатність 2340х1080 пікселів. Тильна камера представлена єдиним 48-мегапіксельним модулем з матрицею Sony IMX586 і оптичною стабілізацією, а фронтальна має дозвіл 25 МП. Обидва сенсори виконані за технологією Quad-Bayer: світлофільтри над кожним світлочутливим пікселем розташовані групами по чотири одного кольору, за рахунок чого, при зниженні дозволу вчетверо, досягається більш висока світлочутливість матриці.
Новинка з'явиться в магазинах США і та інших країнах 6 червня, а первісна її ціна складе 499 доларів.
Через помилку на сайті Amazon, за кілька днів до анонсуможна було придбати Z4, чим скористалося чимало користувачів ресурсу Reddit. Як не дивно, але смартфон доставили на наступний день, однак, як повідомляє портал The Verge, програмне забезпечення в перших смартфонах показувало нестабільну роботу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»