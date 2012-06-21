Китайський центр сертифікації телекомунікаційного обладнання (TENAA) оприлюднив деякі технічні характеристики і зображення доступного смартфона Moto G50, анонс якого очікується найближчим часом.

Стало відома, що апарат матиме корпус з габаритами 164,95 × 74,93 × 8,95 мм. За живлення відповідає потужна акумуляторна батарея – ємністю 5000 мА · год.

Опубліковані зображення говорять про наявність потрійної камери у тильній частині корпусу (імовірно, 48, 5 і 2 млн пікселів). Крім того, на задній панелі розташований дактилоскопічний сканер для ідентифікації користувачів за відбитками пальців.

Йдеться також про підтримку мобільного зв'язку 5G. З чуток, може бути застосований процесор Qualcomm Snapdragon 480, що містить вісім ядер з тактовою частотою до 2,0 ГГц, графічний прискорювач Adreno 619 і стільниковий модем Snapdragon X51 5G.

В оснащення, за чутками, увійдуть 4 або 6 Гбайт оперативної пам'яті, флеш-накопичувач місткістю 128 Гбайт і дисплей формату HD +, що матиме здатність 1600 × 720 пікселів і частотою оновлення 90 Гц.

Смартфон працюватиме на операційній системі Android 11. Інформації про орієнтовну ціну на наразі немає.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»