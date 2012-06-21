Вітчизняне Міністерство охорони здоров’я своїм наказом затвердило новий Реєстр граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби для участі в урядовій програмі «Доступні ліки». Це означає, що до 12 липня фармвиробники та імпортери лікарських засобів мають подати заяви для участі їх торгових препаратів у програмі «Доступні ліки». А на початку серпня міністерство затвердить новий перелік препаратів програми «Доступні ліки», повідомляє прес-служба відомства.
Чинний Реєстр препаратів, вартість яких відшкодовує держава, налічує 143 торгові назви лікарських засобів українського виробництва та 96 зарубіжного. Загалом для лікування серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та бронхіальної астми нині є 239 препаратів, 47 з яких для пацієнта повністю безоплатні.
За рік роботи програми споживання препаратів, що увійшли до переліку «Доступних ліків», у середньому збільшилося майже на 90%. Натомість споживання препаратів, що не входять до переліку ліків, вартість яких відшкодовує держава, зменшилося на 6%, йдеться у повідомленні. Споживання препаратів від серцево-судинних захворювань збільшилося на 96%, для лікування діабету 2 типу — на 73%, бронхіальної астми — на 31%.
Завдяки референтному ціноутворенню на деякі групи препаратів у програмі ціни знизилися на 60%. У середньому всі виробники знизили ціни на чверть для того, щоб мати змогу долучитися до програми відшкодування.
У МОЗ нагадують, що референтні ціни кожної визначеної добової дози (DDD за рекомендацією ВООЗ) для кожної діючої речовини вираховують окремо. Граничні оптово-відпускні ціни лікарських засобів базуються на медіанній ціні на лікарський засіб у п’яти сусідніх країнах — Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії та Латвії. Реєстр ліків, вартість яких відшкодовується державою за урядовою програмою «Доступні ліки», переглядається двічі на рік — у січні та липні. Список оновлюється повністю, тому учасникам програми необхідно повторно подати заяви для внесення препаратів до Реєстру.