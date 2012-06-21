Міністерство охорони здоров’я внесло зміни до форми підписання декларації між пацієнтом і лікарем первинної медичної допомоги. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Згідно з наказом №1023 про внесення змін до порядку вибору лікаря, у новій декларації не треба вказувати адресу реєстрації пацієнта, оскільки громадянин підбирає лікаря незалежно від місця прописки. Крім того, лікар або реєстратор уже не повинні виготовляти і зберігати копії документів, які надає пацієнт. Під час підписання декларації ви повинні лише пред’явити документ, що посвідчує вашу особу, і документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Лікар тепер має зберігати лише один примірник декларації. Другий примірник, як і раніше, залишається в пацієнта.
До 1 січня 2020 року подовжили термін чинності декларацій про вибір лікаря, які були підписані до 23 березня 2018 року, тобто до початку національної кампанії з вибору лікарів. До цього часу пацієнти можуть подати нову декларацію, яку можуть підписати під час найближчого візиту до свого лікаря. Щодо декларацій, укладених після 23 березня 2018 року, то кінцевого терміну чинності вони не мають і переукладати їх не потрібно.
Держава може гарантувати надання повного пакета послуг первинної медичної допомоги, лише якщо ви підписали декларацію про вибір лікаря. Проте, як повідомляє МОЗ, якщо ви цього поки що не зробили, але ваше здоров’я раптово погіршилося і ви, за лікарською термінологією, перебуваєте у невідкладному стані, то маєте право на безперервну та безоплатну первинну медичну допомогу в державних і комунальних закладах охорони здоров’я. Невідкладні стани супроводжуються такими симптомами: раптове підвищенням температури з кашлем, нежитем, болем у горлі; головний біль із запамороченням; біль у попереку та суглобах; підвищення артеріального тиску; больовий синдром в онкологічних хворих. До невідкладних станів належать також алкогольний та наркотичний синдроми і загострення хронічних захворювань.