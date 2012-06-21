Вакцина від COVID-19 не спричиняє захворювання на коронавірусну хворобу.

Про це йдеться в інформації на порталі МОЗ «Вакцинація від COVID-19».

«Вакцина від COVID-19 не може спричинити захворювання. Проте можливо отримати першу дозу вакцини уже інфікованим, коли симптоми хвороби ще не розвинуті», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що організм може реагувати на введення вакцини. Таким чином загальна слабкість або температура можуть бути реакцією на вакцину від COVID-19.

Наголошується, що у випадку проявів COVID-19, таких як підвищена температура, постійний кашель, втрата чи зміна нюху, смаку, слід пройти обстеження і протестуватися на COVID-19.

Нагадаємо, що 15 березня заступник міністра, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив про те, що отримав позитивний тест на COVID-19. Ляшко вакцинувався проти COVID-19 2 березня.