У південноцентральній Туреччині в місті Кадірлі, на узбережжі Середземномор'я, археологи виявили мозаїчну підлогу з римської вілли І-ІІ століття нашої ери. На одній із центральних панелей зображено портрет жінки, яка, можливо, була власницею вілли. Є також підлоги з хитромудрими геометричними візерунками, з детальними сценами з міфології та зображенням людей на конях під час полювання. Це єдині мозаїки із зображеннями людських фігур, будь-коли знайдені в провінції Османії.

Мозаїка з жіночою фігурою, яку археологи назвали «Мона Ліза давнього віку», привертає увагу своєю композицією, виглядом та подібністю до всесвітньо відомої картини Мона Лізи Леонардо да Вінчі.

Вважається, що сучасний Кадірлі знаходиться недалеко від стародавнього міста Флавіополіс у тодішній римській провінції Кілікія. Про римське місто відомо дуже мало. Птолемей у своїй «Географії» повідомляє про нього побіжно, як про крапку на карті без додаткової інформації.

Перші мозаїки римської ери були виявлені в Кадірлі в 2015 році під час огляду місця запланованого будівництва. Археологи знайшли залишки громадської лазні та мозаїчну підлогу із тваринами – леопардом, биком, оленем, левом – окресленими витонченими геометричними мотивами. Якість мозаїк була дуже високою, порівнянно зі всесвітньо відомою мозаїкою в місті Зевгмі (Ζεῦγμα - грец.), древньому вірменському царстві Коммагени в Малій Азії, що може похвалитися найбільшим музеєм мозаїки у світі. Місце було оголошено заповідною зоною, і з тих пір тут тривають розкопки.

Торік археологи виявили фігуру, що тримає гроно винограду в правій руці та куріпку під лівим ліктем. Редька внизу ліворуч на панелі була першим свідченням вирощування редису у цій місцевості в І столітті. На іншій панелі зображено чоловіка, який стояв поруч із трьома амфорами циліндричної форми. Усі ці мозаїки будуть збережені для виставки.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»