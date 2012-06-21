Офіційна презентація Айфон 12 відбулася восени 2020 року. Apple представила чотири моделі, кожна з яких вражає своїми надможливостями.

Класичний дизайн смартфона, суперпотужний процесор, унікальна система з трьох камер – і це ще не все! Технічні характеристики мобільного пристрою зможуть задовольнити навіть примхливих користувачів.

Як змінився дизайн?

У чітких лініях корпусу iPhone 12 можна вгадати легендарний «яблучний» девайс з лінійки 4-го покоління. У нового комунікатора пласкі грані, обрамлені металевими полосами. У iPhone 12 контур виконано з алюмінію. У Pro-версії грані огинає полоса з хірургічної нержавіючої сталі.

Передня панель посилена: на скло нанесено спеціальне напилення Ceramic Shield, яке робить смартфон в чотири рази міцнішим. Високий рівень захисту IP68 забезпечує невразливість до вологи.

Справжні естети будуть у захваті: можна обрати колір задньої панелі, що буде максимально відображати смак власника смартфону. У iPhone 12 це:

• Black;



• Green;



• White;



• Blue;



• Red.

Для цінителів глибоких і складних відтінків компанія Apple пропонує моделі iPhone 12 Pro з кольором корпусу:

• Graphite;



• Pacific Blue;



• Silver;



• Gold.

Нова операційна система

Для лінійки смартфонів iPhone 12 був розроблений новий чіпсет, якому на сьогоднішній день немає рівних. Процесор A14 Bionic побудовано з використанням 5 нм-технологій. Розмір транзисторів не перевищує ширини атома.

Новий чіпсет на 40% потужніший за свого попередника. Користуватися смартфоном дуже комфортно. Гаджет не знає, що таке зависання, може коректно працювати в декількох програмах одночасно.

Ємність накопичувача не змінилася в порівнянні з iPhone 11. Це все ті ж 64, 128 або 256 ГБ. У iPhone 12 Pro є варіант з ємністю на 512 ГБ.

Надзвичайні можливості відеозйомки



iPhone 12 отримав блок з трьох камер, що розташований на задній панелі. Оновлення – тепер на надширококутну камеру можна знімати вночі. Знімки виходять яскраві, чіткі, з високим рівнем деталізації.

Айфон 12 вміє знімати HDR-відео. Формат Dolby Vision обмежений якістю 4K 30 кадрів/с, записує яскраве, насичене, контрастне відео.

Камери у моделі розташовані на задній панелі. Оснащені оптичним зумом з діапазоном 4х. Завдяки технології TrueDepth нічна зйомка виходить якісною і насиченою. З унікальним режимом Apple ProRAW легко виконувати редагування і обробку відео файлів, досягаючи ідеальної «картинки».

Іноваційні зміни в дисплеї

Якщо порівнювати з попереднім поколінням смартфонів з IPS-екраном, базовий iPhone 12 отримав OLED-дисплей Super Retina XDR розміром 6,1-дюймів з роздільною здатністю 2532х1170 пікселів. Екран здатен чітко передавати мільйони відтінків, а завдяки контрастності зображення виглядає надзвичайно природно і реалістично.

Для підзарядки «яблучних» флагманів компанія Apple розробила безпровідні аксесуари MagSafe. Вони кріпляться за допомогою магнітів і забезпечують відмінний контакт між приладом та зарядним аксесуаром. Обрати модель новомодного гаджета на свій смак пропонує інтернет-магазин eStore.ua.