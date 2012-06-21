Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»



Студенти та викладачі харківського вишу отримали унікальний освітній простір не лише для навчання, занять науковими роботами, а й для проведення заходів національного та міжнародного рівнів. Як розповіли в університеті, аудиторію капітально відремонтували та переобладнали за всіма європейським стандартами з нагоди 90-річчя вишу. Розрахована вона на 220 студентів, які можуть користуватися мультимедійною системою, аналогів якої немає в харківських вищих навчальних закладах.

В аудиторії функціонує також 3LCD-проєктор з лазерним джерелом світла і можливістю бездротового підключення декількох користувачів, який виводить зображення на 6-метровому екрані. Встановлені тут і сучасні конференц — та стереосистеми, система відеоспостереження з роботизованими камерами, які можна використовувати для організації відеоконференцій, семінарів і тренінгів. Натисканням однієї кнопки в аудиторії запускається потрібний сценарій заходу: режим конференції, лекції, презентації тощо. Також обладнані розетками для гаджетів і їх підзарядки усі парти та є окремий зал з TV-екраном для проведення круглих столів. У подальшому планують переобладнати іще одну аудиторію під BIM-проєктування (Building Information Modeling) — інформаційне моделювання.

Усе це, як розповіли в університеті, стало можливим завдяки спільним зусиллям вишу, міської влади Харкова, Асоціації «Регіональне будівництво» та тресту «Житлобуд-1», які об’єдналися задля допомоги розвитку університету та створення в обласному центрі новітньої бази для підготовки фахівців будівельної галузі високого рівня.