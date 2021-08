Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Група вчених з Каліфорнійського технологічного інституту (Caltech), Державного університету Канзасу (США) і Політехнічного інституту Гренобля (Франція) з’ясувала, що мурахи будують свої житла згідно із законами фізики, повідомляє Proceedings of the National Academy of Sciences.

Мурахи, одні з небагатьох комах, дії яких високо злагоджені. Вчені вирішили вивчити, як їм вдається будувати складні розгалужені системи проходів і окремі спеціалізовані приміщення, при цьому, не допускаючи обвалів.

Для цього був застосований метод просвічування рентгенівськими променями самого мурашника. За допомогою рентгенівської установки проводилося спостереження за мурахами, посадженими в спеціальні контейнери. Комахи починали копати тунель під стінами контейнера, тим самим вибираючи більш легкий шлях для просування.

Вченими було встановлено, що будівництво мурахами проходів у мурашнику підпорядковані законам фізики. Це пояснюється тим, що для будівництва вони використовують тільки тверді зерна і створюють свого роду захисний звід, розмір якого набагато більший за робочий матеріал. Ця споруда виявилося дуже міцною, що, мабуть, і захищає мурашник від обвалу.

Вчені прийшли до висновку, що подібні «мурашині» технології можна використовувати і в житті. При будівництві тунелів метро або в процесі земляних робіт.