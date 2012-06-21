Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Упродовж багатьох років у селищі Вороніж на Сумщині при Шосткинській районній дитячій бібліотеці успішно функціонує музейна кімната, присвячена життю і творчості видатного уродженця краю письменника Пантелеймона Куліша.
Завдяки зусиллям багатьох шанувальників його творчості «Кулішева світлиця» стала духовною оазою не тільки для жителів селища та навколишніх населених пунктів, а й численних гостей. Адже тут зібрані унікальні експонати, які розповідають про класика української літератури, одного з близьких друзів Тараса Шевченка.
Як повідомив на своєму сайті відділ культури, молоді і спорту Шосткинської РДА, нещодавно музейна експозиція поповнилася раритетним експонатом — шеститомним зібранням творів П. Куліша, надрукованим у 1908—1910 роках і яке вважається найповнішим. Адже під обкладинками зібрані поезія, проза, переклади, світлини тощо, які становлять значну історичну цінність.
Книги придбані в одного із київських бібліографів за доступною ціною, а кошти надали кілька місцевих керівників сільськогосподарських підприємств, а також небайдужі мешканці.
А незадовго до цього для кімнати закупили шафу та дві вітрини, завдяки яким експозиційним матеріалам стало більш просторо і зручно.
Таким чином «Кулішева світлиця» неухильно розвивається, ставши духовною гордістю селища.