Зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання державних коштів» уряд вніс після чергового засідання. Вони дадуть змогу музею Революції гідності збільшувати штатну чисельність працівників. Проект постанови Міністерство культури розробило з власної ініціативи задля сприяння розбудові Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — музею Революції гідності.
Штатна чисельність музею Революції гідності становить 30 одиниць, що обмежує організацію його роботи на належному рівні й виконання в повному обсязі покладених на нього функцій з розбудови та експлуатації меморіального комплексу та музею. Його заплановано розмістити на земельних ділянках за адресами: алея Героїв Небесної Сотні, 3—5 та алея Героїв Небесної Сотні, 4, в м. Києві, а також на земельній ділянці від вулиці Хрещатик до алеї Героїв Небесної Сотні, 3—5. Загальна площа цих земельних ділянок перевищує 3 га.
Додатково введуть інженерно-технічні посади, працівники яких виконуватимуть функції з технічного нагляду за будівництвом, охорони й догляду за земельними ділянками, повідомляє прес-служба Міністерства культури. Їх надано музею Революції гідності в постійне користування, що дасть змогу забезпечити ефективне функціонування Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — музею Революції гідності.