Міжнародний валютний фонд повідомив про продовження переговорів з Україною для першого перегляду програми stand-by і узгодження добре сфокусованого набору реформ, необхідних для забезпечення стійкості бюджету в середньостроковій перспективі й захисту стабільності фінансового сектора.

Про це повідомив представник МВФ Джері Райс (Gerry Rice) на традиційному брифінгу в четвер у Вашингтоні, передає Інтерфакс-Україна.

"Порядок денний на наступні кілька місяців полягає в тому, щоб продовжити обговорення цього набору реформ", - повідомив Джері Райс.

Він додав, що програма реформ залишається незавершеною стосовно домовленостей щодо послідовних програм фонду, тому для України важливо продовжувати рухатися вперед у створенні умов для інклюзивного зростання і зростання після кризи.