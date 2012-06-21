Ухвалення Верховною Радою закону про Вищий антикорупційний суд — вагомий крок у боротьбі з корупцією. Проте важливо невідкладно ухвалити поданий Президентом Петром Порошенком до Верховної Ради допоміжний закон для фактичного створення суду і повернути вимоги про розгляд цим судом усіх справ, що належать до його юрисдикції.
Ця думка — наріжний камінь заяви директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, яку вона зробила за підсумками переговорів із главою Української держави.
«Підтримую ухвалення українським парламентом закону про Вищий антикорупційний суд. Це вагомий крок уперед у боротьбі влади з корупцією. Новий закон відкриває шлях до незалежного й сильного антикорупційного суду, що спільно з чинними інститутами — Національним антикорупційним бюро і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою долучиться до забезпечення відповідальності й справедливості, яких вимагає народ України від своїх чиновників», — цитує УНІАН текст документа.
«Ми погодилися, що Верховній Раді дуже важливо невідкладно ухвалити допоміжний закон, поданий Президентом, для фактичного створення суду. Не менш важливі зміни для відновлення підтриманих у першому читанні вимог щодо розгляду Вищим антикорупційним судом усіх справ, що належать до його юрисдикції, зокрема тих, що являють собою дедалі нові апеляції за відповідними рішеннями, винесеними судами першої інстанції», — наголошено в заяві.
Існує домовленість із Петром Порошенком і надалі тісно співпрацювати, включаючи партнерство з урядом, для своєчасної імплементації цих та інших передумов, насамперед щодо цін на газ і бюджету. Це дуже важливо для завершення поточного перегляду програми підтримки МВФ України.
Позитивно відреагували на формування Вищого антикорупційного суду в Україні й посли країн «Великої сімки» (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія). Вони підтримують позитивну оцінку МВФ у досягнутому прогресі щодо створення ВАС і очікують на імплементацію відповідного законодавства.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»