Міністерство закордонних справ України вітає ухвалену сьогодні переконливою більшістю Європейського Парламенту Доповідь щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Ця доповідь є не лише комплексним оглядом з боку Євросоюзу процесу імплементації Угоди про асоціацію, але й містить важливі сигнали щодо всього спектру наших відносин з Євросоюзом у контексті подальшого розвитку політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС. Документ зазначає, що безумовним пріоритетом Європарламенту залишається підтримка незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Європейський Парламент рішуче засуджує триваючу російську агресію проти України, включаючи тимчасову окупацію АР Крим і міста Севастополь, та наголошує на відданості політиці невизнання спроби їхньої анексії.

У рішенні зазначається, що обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб, причетних до цього порушення міжнародного права, будуть продовжені.

Україна вдячна депутатам Європарламенту за засудження дестабілізуючих дій Росії, її військової присутності в Україні, мілітаризації Криму, незаконних дій РФ, спрямованих на захоплення контролю над Керченською протокою, зокрема будівництво мосту без згоди України.

Надзвичайно важливим є заклик євродепутатів звільнити всіх українських політичних в'язнів та військовополонених у Росії, Криму та на непідконтрольних Україні частинах Донецької і Луганської областей.

Європарламент вкотре наголосив, що Україна має європейську перспективу та визнав право нашої держави відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз подати заявку на членство в ЄС за умови дотримання всіх Копенгагенських критеріїв та принципів демократії, основних свобод, прав людини та меншин, а також забезпечення верховенства права.

У доповіді відзначається, що Україна досягла значного прогресу у виконанні зобов'язань в рамках Угоди про асоціацію та інтеграції з Європейським Союзом. Українська сторона уважно врахує рекомендації щодо необхідності завершення започаткованих реформ, зокрема у сферах верховенства права, належного врядування та боротьби з корупцією.

Україна поділяє бачення Європарламенту щодо необхідності оновлення параметрів Угоди про асоціацію та поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі Україна - ЄС з урахуванням розвитку нормативно-правової бази, потреб економічного розвитку та перспектив секторальної інтеграції.

Доповідь засвідчує успішність процесу імплементації Угоди про асоціацію та наявність потужної підтримки з боку Європейського Парламенту щодо подальшого поглиблення інтеграції України з ЄС.