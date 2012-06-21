В одній із клінік передмістя Парижа на 99-му році життя помер великий модельєр П'єр Карден. Славнозвісний кутюр'є був у Франції чимось на зразок національного надбання. Його знали і цінували в усьому світі.

Обдарований від Бога великим талантом, людина високої культури, тонкого смаку, на відміну від більшості колег він вражав усіх ще однією рисою – підприємницькими здібностями. П'єр Карден – це була не тільки, часом революційна, мода, а й індустріальна імперія. На численних підприємствах, розкиданих по всіх континентах, працювали десятки тисяч людей, виробляючи жіночий і чоловічий одяг, аксесуари і безліч інших корисних речей з етикеткою паризького модельєра. Першим і єдиним з колег він удостоївся честі бути обраним в престижну Французької Академії.

П'єр Карден народився в 1922 році. Починав як театральний художник (протягом життя продовжував співпрацювати з театром і кіно), кілька років працював в ательє у Крістіана Діора, а в 1950 році створив свій будинок моди. Карден - першопроходець стилю унісекс.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»