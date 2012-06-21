Аукціонний будинок Christie's виставив на продаж незвичайні пляшки вина XVII століття. За словами організаторів торгів, це найстаріші вина, які будь коли продавалися на відкритому ринку. Вартість одного лота з пари таких пляшок – від 33 до 38 тисяч доларів.
За приблизно таку ж суму кілька років тому продали шампанське, що пролежало на дні Балтійського моря 170 років. Судно з вином виявили в 2010 році біля узбережжя Німеччини під час наукової експедиції. Серед прогнилих дощок і значного шару бруду на глибині 40 м дайвери виявили стару корзину з ротанга, а в ній – 14 закупорених пляшок незвичайної форми.
Експерти відкрили одну із пляшок для аналізу. Виявилося, що це класичне європейське червоне вино. Форма пляшок, а також аналіз рідини і пробки показали, що воно було розлито між 1670 і 1690 роками.
– Наші останні результати, отримані в Діжоні, підтверджують, що рідина є виноградний напій – у ньому є винна кислота. Причому вино було досить міцне, – говорить професор Гужон з бургундського Інституту виноградарства і виноробства.
Крім молочної і оцтової кислоти в напої був і етанол. Але експерти відзначають, що для пиття воно вже давно непридатне. Зате пара таких пляшок прикрасить будь-яку колекцію. Крім того, ціна на унікальний артефакт буде тільки зростати, так що покупка може стати і прекрасною інвестицією.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»