За кошти столичного бюджету у 2018 році планується оздоровити понад 10 тисяч юних киян. А всього заплановано надати можливість оздоровлення та відпочинку близько 195 тисячам, тобто понад 70% школярів.
Про це повідомила головний спецiалicт відділу спортивного резерву та оздоровчої роботи Департаменту молоді та спорту КМДА Ольга Вязіна.
За її словами, у дитячих таборах Києва – «Артек», «Хвиля», «Сокіл», «Антей», «Лідер», «Лісовий», «Пуща-Водиця» вже відпочили 2200 дітей, а до кінця літа ця кількість зросте до 8000. Ще понад 3500 юних киян за рахунок бюджетних коштів отримали змістовне дозвілля у закладах, що стали переможцями конкурсних торгів: КОЦ «Пролісок» (Київська область), ДЗСТ «Карпатські зорі» (Івано-Франківська область), ДЗСТ «Патрія» (смт. Сергіївка, Івано-Франківська область), «Северянин» (смт. Кирилівка, Запорізька область), «Нафтуся Прикарпаття» та «Динамо» (Львівська область).
Крім того, триває оздоровлення у комунальних закладах – КП «ДОТ «Зачарована долина» (Закарпатська область), ПДЗОВ «Зміна» (Київська область). Зокрема у таборі «Зміна» Служба у справах дітей та сім’ї організовує відпочинок 186 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.
Бюджетом Києва на цьогорічне оздоровлення та відпочинок малечі, яка потребує особливої соціальної уваги та підтримки, передбачено майже 100 млн гривень. Нагадаємо, що із 1 червня у столиці працювали 67 таборів із денним перебуванням, у яких відпочило 6 168 дітей, із них 521 – за кошти бюджету.