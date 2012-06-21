Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

На ці кошти, як повідомила пресслужба Харківської облдержадміністрації, придбають системи безперебійного живлення та апарати штучної вентиляції легень. Зокрема, на кисневі траси для медичних закладів виділять майже 100 мільйонів гривень. Це стало можливим завдяки відповідним розпорядженням очільниці ХОДА Айни Тимчук, яка проголосила своїм основним пріоритетом у роботі на новій посаді боротьбу з розповсюдженням у регіоні COVID-19.

Згідно з першим документом, загальна сума перерозподілу коштів медичної субвенції з Держбюджету місцевим бюджетам склала 14 мільйонів 350 тисяч гривень. Що ж до другого розпорядження, то з перерозподілених 98,5 мільйона гривень медсубвенції понад 53 мільйони гривень піде на забезпечення стаціонарним киснем районних лікарень. А в медзаклади обласного центру спрямували понад 24 мільйони гривень. Решту коштів було розподілено на районні медичні заклади, які лікують хворих на COVID-19.

Обидва розпорядження голови облдержадміністрації одностайно підтримали депутати бюджетної комісії обласної ради. Тож уже найближчим часом медичні заклади районів області та міста Харкова поповняться необхідним дефіцитним обладнанням. А поки що лікарні, в яких виникне нагальна потреба в додатковому кисні, користуватимуться сотнею апаратів, які знаходяться у сформованому в області резерві.