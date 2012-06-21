Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Харків очікує бум наведення ладу на всіх будівельних майданчиках міста. Перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов, як повідомляє SQ, під час наради з представниками великих будівельних компаній, що працюють в місті, зобов’язав забудовників привести в порядок всі будівельні майданчики.
Він доручив упорядкувати всі місця, де йде будівництво: привести до ладу огорожі, повісити банери з інформацією про компанії-забудовники з фотовізуалізацією майбутнього об’єкта.
Окрім того, Ігор Терехов дав доручення встановити навесні на будмайданчиках автомийні пункти.
«Потрібно облаштувати автомийні пункти, щоб машини, виїжджаючи з будмайданчиків, що не розвозили бруд по місту і наші центральні магістралі та під’їзні дороги були в хорошому стані. Наші забудовники зобов'язані працювати в чіткій відповідності з будівельними нормами і правилами», – наголосив після наради перший заступник міського голови.
Компанії взяли зобов’язання привести в порядок території будмайданчиків протягом двох тижнів.