У Чернівецькій області посилюють карантинні обмеження через погіршення епідемічної ситуації із COVID-19.

Про це у Фейсбуці повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

"На Буковині посилюють карантинні обмеження через погіршення ситуації з COVID-19. З 27 лютого до 9 березня включно в області забороняється робота закладів громадського харчування, ресторанів, барів, крім адресної доставки, навчальних закладів, окрім установ дошкільної та спеціальної освіти, розважальних центрів, зон відпочинку у ТЦ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таке рішення прийняли сьогодні, 26 лютого, під час засідання обласної комісії ТЕБ та НС. Крім того, в області заборонили проводити масові заходи.

"Сьогодні в області зафіксували рекордну кількість нових випадків захворювання на коронавірус - 638. Мусимо посилити карантинні обмеження, аби призупинити стрімке поширення COVID-19", - сказав перший заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації Богдан Ковалюк.