У селі Білівці, що у Хотинській територіальній громаді Чернівецької області, висадили 10 гектарів лаванди. Це найбільше лавандове поле в Україні. Про це розповів голова Хотинської територіальної громади Андрій Дранчук.

Про це повідомляє molbuk.ua.

«Лаванду висадили восени минулого року. Хочемо зробити це туристично привабливим об’єктом», – сказав Андрій Дранчук. Також Хотинська громада подала проєкт у Державний фонд регіонального розвитку, щоб отримати кошти для створення переробного цеху.

«Хочемо робити з лаванди для косметологічних потреб олію. Також тут хочемо відкрити спа-салон. Проєкт вже подали до Державного фонду регіонального розвитку, щоби створити нову туристичну локацію», – сказав Андрій Дранчук.

Як пояснив Андрій Дранчук, село Білівці Хотинського району розташоване за 35 кілометрів від Чернівців.