На Буковину та Закарпаття привезли перші партії доз вакцини від COVID-19. Сьогодні планується розпочати щеплення медиків мобільних бригад.
Про це повідомляє Укрінформ.
"Чернівецька область отримала 15 100 доз виробництва Oxford/AstraZeneca (Covishield). Цього вистачить, щоб захистити від вірусу 7550 мешканців нашого краю. Вакцинація стартує, першими щеплення отримають близько сотні медиків мобільних бригад", - повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Фейсбуці.
У пресслужбі обласної адміністрації уточнили, що вакцинація першого буковинця відбудеться вже сьогодні.
Згідно з повідомленням Закарпатської ОДА, в область доправили 14,5 тисячі доз вакцини Oxford/AstraZeneca (CoviShield).
Першочергово планують вакцинувати 38 медичних працівників із мобільних бригад з імунізації та 1620 медиків, які надають медичну допомогу хворим на COVID-19.
Надалі мобільні бригади вакцинуватимуть працівників і мешканців інтернатів чи інших спеціалізованих закладів догляду за літніми людьми.