У Вінниці представники потужних українських вишів обговорили актуальні проблеми розвитку спеціальності «Міжнародні економічні відносини». Захід пройшов у форматі розширеного засідання науково-методичної підкомісії МОН України за ініціативи Донецького національного університету імені Василя Стуса. Коло питань обумовлюють теми сучасного стану розробки та прийняття стандартів вищої освіти зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини», виклики ринку праці, наукові та ринкові перспективи розвитку даної спеціальності, а також компетенції, якими повинні володіти фахівці. За словами проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародної діяльності ДонНУ імені Василя Стуса Тетяни Орєхової, стандарти підготовки бакалаврів, магістрів та PhD з міжнародних економічних відносин знаходяться, на разі, на стадії підписання, а тому в ході зустрічей науковці зрозуміли, що настав час не тільки обговорення стандартів, а й змістовного наповнення навчальних планів та програм, змістовного вироблення підходу щодо наповнення вибіркової частини, яка дає право університетської академічної автономії. Проте для її наповнення, для підготовки конкурентних фахівців, виші мають отримувати зворотній зв’язок від випускників та працедавців. «На ринку Вінниччини сьогодні ми відчуваємо недостачу кадрів в сфері міжнародних відносин, так як наш регіон постійно розвивається, будуються нові сучасні високотехнологічні підприємства. І крім робочих професій, потрібні висококваліфіковані кадри, яким вкрай необхідно мати практичні знання», – зазначив директор департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації Володимир Мережко. За результатами засідання круглого столу заплановане прийняття підсумкових пропозицій, які будуть направлені до МОН України та профільних університетів.
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