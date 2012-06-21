Під час робочої поїздки до Херсонської області Президент Володимир Зеленський відвідав контрольний пункт в’їзду-виїзду «Чонгар» на тимчасовій адміністративній межі з Автономною Республікою Крим. Це перший візит глави держави на адміністративну межу з окупованим Кримом від 2014 року.

Президент оглянув інфраструктуру КПВВ та умови, в яких люди проходять контроль, поспілкувався з громадянами, що прямували в бік окупованого Криму, та жителями сусідніх із цим КПВВ районів.

На нараді з питань реалізації проєктів облаштування контрольних пунктів в’їзду-виїзду «Чонгар» і «Каланчак» новопризначений голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв підкреслив, що люди з тимчасово окупованої території мають відчувати, що Європа починається з Херсонщини — за якістю обслуговування. Він зазначив, що завершити перший етап облаштування КПВВ (створення режимних зон) планують до 15 листопада 2019 року.

Президент наголосив, що реалізувати другий завершальний етап проєкту (створення сервісних центрів з автовокзалами й центрами надання адміністративних послуг) необхідно до 20 грудня нинішнього року.

Учасники наради повідомили Президентові, що для реалізації першого етапу вистачить наданих для цього 100 мільйонів гривень. Натомість у держбюджеті й досі не передбачено 70 мільйонів гривень для другого етапу. Президент пообіцяв посприяти тому, щоб проєкт з облаштування КПВВ профінансували повністю, повідомляє Офіс Президента.

Перебуваючи на Одещині, Президент звернувся до міського голови обласного центру Геннадія Труханова з проханням терміново вирішити питання щодо земельної ділянки для облаштування безкоштовного в’їзду на територію Одеського морського порту представників бізнесу задля оформлення вантажів.

Адже нині існує лише один великий шлях доступу в порт, який належить приватній структурі. Президент назвав таку ситуацію неприпустимою і наголосив, що це створює монополію, яка шкодить великій кількості підприємців.

Геннадій Труханов пообіцяв, що докладе зусиль для вирішення питання, триматиме його на контролі та поінформує Президента щодо цієї ситуації.

Глава держави побував і на Дніпропетровщині. У Кривому Розі він провів нараду з питань екологічної ситуації у місті зокрема та регіоні загалом.

«Я тут народився і не зі ЗМІ знаю, що таке головна екологічна проблема в Україні, адже ця проблема живе й народжувалася в Кривому Розі», — зазначив Володимир Зеленський.

А заступник керівника Офісу Президента Олексій Гончарук зауважив, що тут працюють підприємства, які слугують важливою частиною економіки країни, однак вони створюють проблеми для довкілля.

Президент поцікавився у представників «АрселорМіттал Кривий Ріг», яких конкретних заходів було вжито для поліпшення екологічної ситуації в регіоні. Йшлося про програму зобов’язань, які компанія взяла на себе. Адже часто підприємства домагаються відтермінування виконання зобов’язань, тоді як розплачується за це населення, причому — своїм здоров’ям. Зокрема в регіоні постійно фіксують збільшення випадків онкологічних захворювань. Відтак він запропонував запровадити безкоштовні програми лікування онкологічних захворювань для жителів Кривого Рогу.

Представник «АрселорМіттал» зазначив, що компанія вживає заходів для поліпшення екологічної ситуації. Приміром, у найближчі п’ять років планує інвестувати значні суми у виробництво, що стане частиною природоохоронних заходів.

Володимир Зеленський зазначив, що готовий відвідати «АрселорМіттал», оскільки поважає підприємства, які дають робочі місця. Однак це станеться тоді, коли підприємство виконає всі побажання, про які йшлося на зустрічі, і за умови, що виконання екологічних програм не спричинить скорочення робочих місць.

Натомість Олексій Гончарук зазначив, що дбати про екологію мусять усі підприємства, а не лише «АрселорМіттал Кривий Ріг».

«Не чекайте, доки до вас дійде черга і ми змушені будемо говорити з вами безпосередньо. Уважно ставтеся до своїх зобов’язань і будьте певні: якщо ви їх не виконуватимете, у вас будуть проблеми й за хабарі ви їх не розв’яжете», — резюмував він.

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