Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

Уперше на Черкащині в обласному онкологічному диспансері медики провели пересадку нирки. Шанс врятувати таким чином життя одержав черкащанин Дмитро, який уже півтора року перебував на гемодіалізі. Донором хлопця стала його мама Тетяна. Обидва пацієнти почувають себе задовільно, їхній стан стабільний.

Пересадка, яка коштує 670 тисяч гривень, проведена на кошти державного бюджету. Операцію виконував хірург Роман Мурару-Бурлеску, а допомагали та консультували операційну бригаду київські та львівські фахівці.

Обласна державна адміністрація має намір спрямувати онкодиспансеру ще 2 мільйона гривень на розвиток трансплантології.

А хірурги Черкаського кардіологічного центру готуються до пересадки серця. Питання розвитку трансплантації органів у Черкаській області недавно обговорено на засіданні «круглого столу» в кардіоцентрі. У розмові взяли участь лікарі з Києва. Мова зокрема йшла й про новий Закон «Про трансплантацію», який недавно підписав Президент України Володимир Зеленський. Документ допоможе створити в Україні ефективну систему трансплантації й погодити національне законодавство з міжнародними актами у цій сфері.