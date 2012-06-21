Відповідно до Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, на Черкащині фахівці структур екологічного напряму спільно з громадськістю напрацьовують пропозиції до національного плану управління відходами.
Високий рівень утворення відходів та низькі показники їхнього використання як вторинної сировини призвели до того, що в промисловості та комунальному секторі нагромаджуються значні обсяги твердих відходів, з яких лише незначну частину використовують як вторинні матеріальні ресурси. Решта потрапляє на звалища. Така ситуація зумовлює необхідність створення та забезпечення належного функціонування загальнодержавної системи запобігання утворенню відходів, збирання, переробки, утилізації, знешкодження та екологічно безпечного видалення.
Як зауважила начальник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації Олена Звягінцева, єдиний шлях урегулювання ситуації — створення комплексної системи управління відходами, що містить усі види відходів різних сфер діяльності, зокрема побутові, промислові, небезпечні, відходи будівельно-ремонтних робіт, виробництва продукції сільського господарства, медичні та інші. Серед основних проблем вона назвала брак системи переробки, невідповідність вимогам екологічної безпеки способів управління відходами шляхом полігонного захоронення, потребу в удосконаленні роботи з паспортизації, рекультивації та санації сміттєзвалищ.
Обговоривши в облдержадміністрації пропозиції щодо врегулювання ситуації, представники управлінь агропромислового розвитку, житлово-комунальної галузі, охорони здоров’я області й міста, громадські активісти та науковці внесли слушні пропозиції щодо поліпшення управління відходами та стану довкілля. Як зазначив перший заступник голови облдержадміністрації Віталій Коваль, в області створюють комплексну систему поводження з усіма видами відходів. Завдання полягає в тому, щоб зменшити утворення відходів та збільшити обсяги їхньої переробки й повторного використання, отже й поліпшити стан навколишнього середовища.