Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Працівники управління Укртрансбезпеки у Черкаській області спільно з працівниками управління патрульної поліції області проводять комплекс профілактичних заходів «Автобус-2019». На 10 червня перевірено 115 транспортних засобів, які задіяні в пасажирських перевезеннях. Виявлено 26 порушень автомобільного законодавства, у тому числі 4 факти порушення режиму праці та відпочинку, одне порушення щодо неналежного технічного стану транспортних засобів, 23 випадки відсутності документів, зазначених у статті 39 Закону України «Про автомобільний транспорт». Перевіряючі склали три адміністративних протоколи за статтею 133-1 КУпАП.
Упродовж минулого тижня також були проведені перевірки автопідприємств на предмет дотримання вимог законодавства, на відповідність технічного стану транспортних засобів якими здійснюються перевезення пасажирів, порядок проведення передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв. Перевірки тривають.
Під час проведення зазначеного заходу планується проведення нарад з автомобільними перевізниками та підприємствами, установами і організаціями автомобільного транспорту, що здійснюють пасажирські перевезення стосовно виконання вимог законодавства про автомобільний транспорт в частині безпеки перевезень.
Крім цього, під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) особлива увага приділяється також відповідності зовнішнього і внутрішнього спорядження (екіпірування) транспортних засобів встановленим вимогам, виконанню вимог дотримання режиму праці та відпочинку водіями автобусів, обов’язковому зберіганню автобусів у спеціально пристосованих для цього місцях, виконанню вимог, правил безпеки при виконанні перевезень організованих груп дітей до місць відпочинку та оздоровлення, а також у зворотному напрямку, наявності супроводжуючого при перевезенні 10 і більше дітей, наявності медичного працівника при перевезенні 30 і більше дітей, перевезенню дітей водіями, які мають стаж керування автобусами не менше 5 років.