Балаклеївська громада, що в Смілянському районі на Черкащині, взялася реставрувати старовинний деревʼяний вітряний млин на околиці села Теклине.
ОТГ закупила найнеобхідніше, а дерево надав Смілянський лісгосп. Відновлювальні роботи проводять силами громади, народною толокою. Люди з охотою відгукнулися на таку пропозицію. Серед добровольців — і корінні жителі, безпосередні нащадки колишніх власників вітряка Віктор Демиденко та Петро Ярошенко. А поставила вітряного млина ще 1907 року відома на Смілянщині заможна родина Маньків.
Як зауважив голова громади Ростислав Ситник, сільська рада вже звернулася до департаменту культури облдержадміністрації з пропозицією включити вітряний млин до переліку історичних пам’яток. Це допоможе утримувати памʼятку в належному стані, забезпечити її охорону та належний благоустрій прилеглої території, організацію екскурсій.