Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

Цими днями біля міста Кам’янка на Черкащині стала до ладу нова сонячна електростанція потужністю 32 МВт. Її збудувала норвезька компанія Scatec Solar ASA за участі нідерландського банку розвитку FMO. Станцію розмістили на території колишнього цукрового заводу. Виробленої нею електроенергії достатньо для того, аби забезпечити потреби понад 11 тисяч домогосподарств. Станція у Кам’янці допоможе значно зменшити викиди вуглекислого газу в атмосферу.

Норвезька компанія має досвід будівництва в багатьох країнах світу. В Україні норвезьку компанію представляє ТОВ «Чиста енергія-2011».

Хоч і досить повільно, але сонячна енергетика все більше входить у життя українців. Нині тільки у Черкаській області працює 20 потужних сонячних електростанцій. Збільшується й кількість власних домашніх СЕС. Торік близько 700 домогосподарств мали сонячні дахові станції загальною потужністю 17 МВт. На кінець минулого року, як повідомили в Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження, в Україні налічувалося понад 27 тисяч родин, які встановили власні домашні сонячні електростанції. Загальна їхня потужність — понад 700 МВт. Родини інвестували у сонячну енергетику понад пів мільярда євро.