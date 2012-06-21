Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

На Черкащині планують згуртувати групу підприємств, які випускають меблі, створивши своєрідний виробничий кластер. А об’єднає меблевиків усієї області громадська організація «Черкаський меблевий кластер». Вона працюватиме над поліпшенням умов роботи, пошуком замовлень, надаватиме підприємствам юридичний захист. Фахівці з інших областей готуватимуть нові кадри, навчатимуть сучасним технологіям. Все це, на переконання ініціаторки створення громадської організації Ольги Яковенко, сприятиме розвитку економіки Черкащини.

Поки що ж меблева справа на Черкащині гальмує через свою розпорошеність, кілька сотень компаній одержують замовлення з інших областей та країн і паралельно працюють над їхньою реалізацією.

Близько п’ятдесяти компаній області вже попередньо ознайомилися з перспективами створення меблевого кластеру з метою підвищення конкурентоздатності власної продукції і сприяння економічному розвитку регіону. Адже давно назріла консолідація маркетингу, просування власної продукції на ринку, реклами не тільки в рамках однієї компанії, а й у межах кластера і галузевого об’єднання.

Сегментація і конкурентна боротьба меблевих компаній на внутрішньому ринку нині переростає в консолідацію зусиль, диференціацію і виявлення конкурентних переваг на зовнішніх ринках.