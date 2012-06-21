Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
На Черкащині, в обласному лабораторному центрі МОЗ України, почали цільове тестування на коронавірус методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції), який значно точніший за експрес-тести. Потужності центру — 300-400 тестувань за добу.
Нині медики разом із правоохоронцями проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення. Таким чином сподіваються зменшити можливості поширення небезпечної інфекції. У першу чергу тестують тих, хто прибув з-за кордону та перебуває на самоізоляції, хворих на пневмонію, людей із ознаками ГРВІ та контактних осіб із хворими на коронавірус.
На селі також можна пройти тестування у стаціонарних пунктах на базі поліклінік та міських лікарень. До віддалених сіл на санітарних машинах поїдуть мобільні бригади.